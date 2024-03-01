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Беспилотники подбили ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области РФ

  • 1.03.2024, 8:50
  • 1,550
Беспилотники подбили ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области РФ

Ранения получили двое военнослужащих российского Минобороны.

ЗРПК «Панцирь-С1» поврежден в результате обстрела Белгородской области РФ. Ранены двое военнослужащих

По данным телеграм-канала ASTRA, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля.

Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс

«Панцирь-С1». Ранения получили двое военнослужащих Минобороны РФ. Мирные жители не пострадали.

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