Беспилотники подбили ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области РФ 1.03.2024, 8:50

1,550

Ранения получили двое военнослужащих российского Минобороны.

ЗРПК «Панцирь-С1» поврежден в результате обстрела Белгородской области РФ. Ранены двое военнослужащих

По данным телеграм-канала ASTRA, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень 29 февраля.

Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс

«Панцирь-С1». Ранения получили двое военнослужащих Минобороны РФ. Мирные жители не пострадали.