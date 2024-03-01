закрыть
1 марта 2024, пятница, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России провалили начало выпуска самолетов SSJ-100 и МС-21

4
  • 1.03.2024, 10:26
  • 2,756
В России провалили начало выпуска самолетов SSJ-100 и МС-21

Из-за «технических сложностей».

В России сдвинули начало серийного выпуска всех ключевых гражданских самолетов, которые должны прийти на смену иностранным лайнерам. Поставки МС-21 были перенесены на 2025 год, а региональных Superjet 100 и Ил-114-300 — на 2026, сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

«Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями — полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени», — пояснили в ОАК.

В Минпромторге объяснили очередной перенос сроков выпуска лайнеров «объективными техническими сложностями» реализации проектов такого масштаба. Там отметили, что программы импортозамещения в гражданской авиации реализуются «в беспрецедентные по мировым меркам сроки», а для самолетов требуется замещать все системы и агрегаты, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели и авиационные материалы.

«Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой», — посетовали в Минпромторге.

В «Ростехе» уточнили, что в 2026 году планируется передать авиакомпаниям 30 новых Superjet-100. Однако по поводу МС-21 пока информации нет, поскольку до сих пор не сформирован даже финальный облик самолета.

По словам источников РБК в авиаотрасли, МС-21 по характеристикам пока уступает заявленным ранее параметрам: дальность полетов сокращена с 5 тыс. до 3,5 тыс. км, пассажировместимость снизилась с 211 кресел до порядка 135. Для сравнения: спроектированный в СССР самолет Ту-214 способен перевозить 210 пассажиров на 5,9 тыс. км, а «дальнобойная» версия Superjet летает на 4320 км и перевозит по 103 пассажира.

Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года, которая была утверждена в июне 2022-го, авиапром обязался поставить 609 самолетов в сегменте магистральной и региональной авиации. Речь идет о 142 Superjet 100, 270 МС-21, 70 Ил-114 и 115 Ту-214. Поставки Superjet и «Ту» в документе были расписаны с 2023 года, МС и «Илов» — с 2024-го.

Российские авиакомпании будут ждать самолетов столько, сколько потребуется, поскольку приобрести импортную технику в условиях санкций они не могут, говорит директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Изначальные сроки серийного выпуска лайнеров были слишком оптимистичными, поэтому сдвижка была ожидаемой, отмечает главный редактор портала Avia.ru. «Но в авиации не бывает, чтобы все прошло гладко с первого раза. Тем более это касается Superjet, так как самолет изначально был разработан в международной кооперации, и сейчас его по сути проектируют заново», — заключил эксперт.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип