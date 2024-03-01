В России провалили начало выпуска самолетов SSJ-100 и МС-21 4 1.03.2024, 10:26

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Из-за «технических сложностей».

В России сдвинули начало серийного выпуска всех ключевых гражданских самолетов, которые должны прийти на смену иностранным лайнерам. Поставки МС-21 были перенесены на 2025 год, а региональных Superjet 100 и Ил-114-300 — на 2026, сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

«Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями — полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени», — пояснили в ОАК.

В Минпромторге объяснили очередной перенос сроков выпуска лайнеров «объективными техническими сложностями» реализации проектов такого масштаба. Там отметили, что программы импортозамещения в гражданской авиации реализуются «в беспрецедентные по мировым меркам сроки», а для самолетов требуется замещать все системы и агрегаты, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели и авиационные материалы.

«Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой», — посетовали в Минпромторге.

В «Ростехе» уточнили, что в 2026 году планируется передать авиакомпаниям 30 новых Superjet-100. Однако по поводу МС-21 пока информации нет, поскольку до сих пор не сформирован даже финальный облик самолета.

По словам источников РБК в авиаотрасли, МС-21 по характеристикам пока уступает заявленным ранее параметрам: дальность полетов сокращена с 5 тыс. до 3,5 тыс. км, пассажировместимость снизилась с 211 кресел до порядка 135. Для сравнения: спроектированный в СССР самолет Ту-214 способен перевозить 210 пассажиров на 5,9 тыс. км, а «дальнобойная» версия Superjet летает на 4320 км и перевозит по 103 пассажира.

Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года, которая была утверждена в июне 2022-го, авиапром обязался поставить 609 самолетов в сегменте магистральной и региональной авиации. Речь идет о 142 Superjet 100, 270 МС-21, 70 Ил-114 и 115 Ту-214. Поставки Superjet и «Ту» в документе были расписаны с 2023 года, МС и «Илов» — с 2024-го.

Российские авиакомпании будут ждать самолетов столько, сколько потребуется, поскольку приобрести импортную технику в условиях санкций они не могут, говорит директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Изначальные сроки серийного выпуска лайнеров были слишком оптимистичными, поэтому сдвижка была ожидаемой, отмечает главный редактор портала Avia.ru. «Но в авиации не бывает, чтобы все прошло гладко с первого раза. Тем более это касается Superjet, так как самолет изначально был разработан в международной кооперации, и сейчас его по сути проектируют заново», — заключил эксперт.