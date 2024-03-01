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Симоньян привиделось, как Бундесвер бомбит Крымский мост

  • 1.03.2024, 10:55
  • 1,222
Симоньян привиделось, как Бундесвер бомбит Крымский мост

Пропагандистка заявила о загадочных «переговорах», но запись не опубликовала.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян утверждает, что у нее в распоряжении есть аудио, на котором «высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост».

Также немецкие офицеры якобы утверждают, что «в войне в Украине напрямую участвуют американцы и британцы». Аудио якобы длится 45 минут. Саму запись пропагандистка не опубликовала.

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