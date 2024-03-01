Япония ввела санкции против «Калашникова», Уралвагонзавода и «Тинькофф Банка» 1.03.2024, 12:05

Токио включило в санкционный список 36 организаций и 12 человек.

Правительство Японии ввело новые санкции против России из-за войны в Украине, включив в санкционный список 36 организаций и 12 человек. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В частности, под ограничительные меры попали: концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и Базальт, «дочка» «Росатома» ФГУП «Атомфлот», Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), компании «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника», Тинькофф Банк и др.

Также под ограничения, предусматривающие заморозку активов на территории Японии, попали 12 физических лиц. Среди них: сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, директор «Артека» Константин Федоренко, уполномоченные по правам ребенка в Калужской и Ростовской областях Ирина Агеева и Ирина Черкасова и др.

Последний раз Япония вводила санкции против России 22 февраля. Тогда был расширен список товаров, которые запрещены к экспорту в страну. В частности, в обновленный список попали станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки, коммуникационное и электронное (диоды, цифровые камеры, транзисторы и др.) оборудование, а также товары для производства электронных полупроводников.

До этого в феврале новые санкции против России ввели США, ЕС, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Ограничения США коснулись более 300 преимущественно российских компаний, которые сотрудничали с «военно-промышленной базой» страны. В последний пакет ограничений ЕС, введенных во вторую годовщину начала войны, помимо прочего, вошел запрет на экспорт в Россию компонентов для разработки и производства беспилотников, включая электротрансформаторы, статические преобразователи, катушки индуктивности и алюминиевые конденсаторы.