Названы лучшие автомобили Volkswagen с пробегом 1.03.2024, 12:47

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Большинство из них продаются в Беларуси.

Зарубежные эксперты составили рейтинг лучших подержанных Volkswagen. Большинство из них продаются в Беларуси.

Британское издание Whatcar.com, которое специализируется на автомобильных исследованиях, составило рейтинг лучших автомобилей Volkswagen с пробегом. Разбираемся, что это за модели и сколько они стоят на нашем рынке.

Volkswagen Passat (2016 — н.в.)

Первое место в рейтинге эксперты отдали универсалу Volkswagen Passat. По мнению экспертов, эта модель подходит как для коротких ежедневных поездок в школу с детьми или на работу, так и для дальних автопутешествий. В первом случае авторы исследования рекомендуют обратить внимание на машину с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Для дальних поездок, по их мнению, отлично подойдет универсал с 2-литровым дизельным агрегатом.

Также машина обладает очень просторным багажным отделением, опережая по этому параметру своих конкурентов (в том числе BMW 3 Series Touring).

В Беларуси на вторичном рынке без проблем можно отыскать универсалы Volkswagen Passat в разных модификациях

Главные плюсы

Широкая линейка двигателей.

Просторные салон и багажник.

Главный минус

Мало опций в базовых версиях.

Volkswagen Golf (2013–2020)

На втором месте в рейтинге — Volkswagen Golf. Выбор экспертов — автомобиль седьмого поколения, который выпускался с 2013 по 2020 год. Среди достоинств этой модели авторы исследования отмечают высокое качество сборки. Также эксперты отметили впечатляющую моторную гамму этого автомобиля. Причем все двигатели этой машины заслужили положительную оценку.

Главные плюсы

Симпатичный интерьер.

Удобен в управлении.

Главные минусы

Невысокая надежность.

Дорог в эксплуатации.

Высокие цены.

Мало пространства внутри машины.

Volkswagen T-Roc

Первую тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Этот автомобиль доступен с литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 110 л.с., а также с «четверками» объемом 1,5 и 2,0 л, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.

Дизельная линейка представлена 2-литровыми двигателями, развивающими 115 и 150 л.с. Спортивный Volkswagen T-Roc R укомплектован 2-литровой бензиновой «турбочетверкой», развивающей 300 л.с. и 400 Н·м крутящего момента.

Главные плюсы

Комфортная езда.

Высокая безопасность.

Главные минусы

Средняя надежность.

Слишком «простой» салон.

Также в рейтинг вошли:

4. Volkswagen Up

5. Volkswagen ID 3

6. Volkswagen Arteon

7. Volkswagen Polo

8. Volkswagen Tiguan

9. Volkswagen Golf GTI

10. Volkswagen Scirocco