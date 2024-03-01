Тысячи людей в Москве пришли проститься с Алексеем Навальным

Тысячи людей в Москве пришли проститься с Алексеем Навальным24
- 1.03.2024, 13:23
- 13,148
(Онлайн) Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание.
Росcийский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Тело политика отдали его матери Людмиле лишь спустя девять дней. 28 февраля стало известно, что отпевание Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, а похороны пройдут на Борисовском кладбище.
Тысячи люди в Москве пришли проститься с политиком. Отпевание намечено на 14:00 по Минску, похороны должны состояться два часа спустя. Соратники Навального сообщили, что морг вовремя не выдал его тело, и предупредили о возможных задержках.
Charter97.org ведет онлайн-трансляцию похорон Алексея Навального.
14.06
Людей начали запускать в храм, чтобы проститься с Навальным.
«Ты не боялся, и мы не боимся», — скандируют люди у храма, где начинается отпевание политика.
13.59
Люди у храма скандируют «Навальный!»
13.56
Гроб с телом Алексея Навального заносят в храм.
13.46
Кортеж с телом Навального подъезжает к храму «Утоли моя печали».
13.45
Проститься с Навальным приехали американские дипломаты, а также Юлия Галямина, Николай Ляскин, Константин Янкаускас, представители партии «Яблока» из других городов.
13.42
Российские политики Евгений Ройзман и Борис Надеждин пришли проститься с Навальным.
13.40
У храма выстроилась огромная очередь. Она растянулась на 700 метров в длину. Новые люди продолжают прибывать.
13.35
Катафалк с телом Навального движется к церкви. Тело политика выдали родственникам с задержкой в полтора часа.
13.30
Тысячи человек собрались у храма «Утоли мои печали» в Москве, где в 14:00 начнется отпевание Алексея Навального.