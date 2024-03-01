Тысячи людей в Москве пришли проститься с Алексеем Навальным 24 1.03.2024, 13:23

13,148

(Онлайн) Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание.

Росcийский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Тело политика отдали его матери Людмиле лишь спустя девять дней. 28 февраля стало известно, что отпевание Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, а похороны пройдут на Борисовском кладбище.

Тысячи люди в Москве пришли проститься с политиком. Отпевание намечено на 14:00 по Минску, похороны должны состояться два часа спустя. Соратники Навального сообщили, что морг вовремя не выдал его тело, и предупредили о возможных задержках.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию похорон Алексея Навального.

14.06

Людей начали запускать в храм, чтобы проститься с Навальным.

«Ты не боялся, и мы не боимся», — скандируют люди у храма, где начинается отпевание политика.

13.59

Люди у храма скандируют «Навальный!»

13.56

Гроб с телом Алексея Навального заносят в храм.

13.46

Кортеж с телом Навального подъезжает к храму «Утоли моя печали».

13.45

Проститься с Навальным приехали американские дипломаты, а также Юлия Галямина, Николай Ляскин, Константин Янкаускас, представители партии «Яблока» из других городов.

13.42

Российские политики Евгений Ройзман и Борис Надеждин пришли проститься с Навальным.

13.40

У храма выстроилась огромная очередь. Она растянулась на 700 метров в длину. Новые люди продолжают прибывать.

13.35

Катафалк с телом Навального движется к церкви. Тело политика выдали родственникам с задержкой в полтора часа.

13.30

Тысячи человек собрались у храма «Утоли мои печали» в Москве, где в 14:00 начнется отпевание Алексея Навального.