Песков: Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон

Песков: Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон7
- 1.03.2024, 13:32
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Пресс-секретарь Путина занервничал из-за огромного числа людей, пришедших проститься с политиком.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон.
Он добавил, что в Кремле не могут дать оценку Навальному как политической фигуре, передает РИА «Новости».
Кроме того, в Кремле предупредили об ответственности за любые «несанкционированные сборища».
«У нас нет никаких комментариев. У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто будет в них участвовать, будет нести ответственность», — сказал Песков.
Напомним, что в Москве тысячи людей вышли проситься с Алексеем Навальным.