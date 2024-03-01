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ГУР атаковало российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области

  • 1.03.2024, 15:02
  • 2,758
ГУР атаковало российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области

Видео.

Украинские разведчики успешно атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1» в Белгородской области. Также в результате удара ранения получили двое оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как пишет разведка, огневое поражение состоялось 29 февраля вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области.

«После попадания «Панцирь С-1» выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери — ранения получили двое российских оккупантов», - добавляет разведка.

Отмечается, что комплекс предназначен для покрытия военных и военно-промышленных объектов, а его стоимость составляет около 15 млн долларов.

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