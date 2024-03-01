Изнасилованная в Варшаве белоруска умерла 1.03.2024, 15:17

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Фото: Charter97.org

Ей было 25 лет.

В больнице умерла 25-летняя белоруска Лиза, которую изнасиловал и пытался задушить нападавший в центре польской столицы. Об этом сообщило издание Onet со ссылкой на пресс-секретаря Варшавского медицинского университета Барбару Метковску.

— К сожалению, нам очень жаль, но мы не смогли ее спасти. Пациентка умерла сегодня около полудня. Она поступила в нашу больницу в очень тяжелом состоянии, но врачи попытались спасти ей жизнь. Непосредственной причиной смерти девушки стала смерть мозга, сообщила Барбара Метковска.

После нападения девушка находилась в тяжелом состоянии в реманимационном отделении больницы. Она была без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия польских врачей, Лиза умерла 1 марта.

Задержанный по подозрению в нападении девушки житель Варшавы находится под стражей. Ранее ему предъявили подозрение в покушении на убийство, сопряженное с изнасилованием и разбоем. Полиция проверила его ДНК на причастность к похожим преступлениям, но в базе правоохранителей сходства с его генетическим материалом обнаружено не было. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков и мелкую кражу. Как пишет Onet, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, которая должна определить его вменяемость на момент нападения.

Напомним, на Лизу напал мужчина в ночь с 24 на 25 февраля в центре Варшавы. Он приставил нож к горлу, изнасиловал и пытался задушить. Девушку нашли без сознания. Подозреваемого задержали в тот же день — им оказался 23-летний варшавянин.