Армения намерена выгнать российских пограничников из аэропорта Еревана 2 1.03.2024, 15:53

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Россияне находятся в столице Армении с 1992 года.

Власти Армении рассматривают возможность вывода российских пограничников из международного аэропорта Еревана, где они находятся в соответствии с договором 1992 года.

Присутствие сотрудников ФСБ в аэропорту «Звартноц» вызывает обеспокоенность, заявил в пятницу секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян. «Этот вопрос стоит на повестке дня нашей политической команды. Идут дискуссии. Когда будет решение — мы все об этом узнаем», — цитирует Ованисяна News.am.

На вопрос о том, почему правящую партию республики эта ситуация взволновала только сейчас, он ответил, что «многие реалии» возникли лишь в последние несколько лет. «Поэтому каждая реальность должна повлечь за собой определенные суждения, действия и решения», – добавил он.

Спикер парламента Армении Ален Симонян отмечал, что российские пограничники должны покинуть аэропорт, так как Армения сама может себя защитить. По его словам, из-за действий российских сотрудников, границы Армении становились «более уязвимыми».

23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий момент практически заморожено. «Вы знаете, что договор о коллективной безопасности фактически не работает в отношении Армении, что показали события 2021–2022 годов. Это не могло пройти для нас незамеченным. Сегодня, практически, мы заморозили наше участие в ОДКБ», — говорил Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Пашинян пояснял, что Ереван не имеет постоянного представителя в ОДКБ и не участвует в мероприятиях уже довольно длительное время. Премьер-министр также предупредил, что членство Армении в ОДКБ может быть заморожено де-юре, если проблемы по вопросу ее деятельности не будут решены.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что что ОДКБ представляет угрозу для Еревана. «ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот — создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении», — отмечал Пашинян.

Премьер-министр Армении неоднократно критиковал ОДКБ за неспособность защитить республику от агрессии Азербайджана на фоне войны в Карабахе, которая закончилась в сентябре 2023 года переходом Нагорного Карабаха под контроль Баку. В результате более 100 тыс. армянского населения региона были вынуждены его покинуть. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), существовавшая с 1991 года, самораспустилась с 1 января 2024 года.

В конце 2022 года Пашинян отказался подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Позднее Пашинян говорил, что Армения может выйти из ОДКБ, поскольку, по мнению Еревана, организация не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию в республику и «уходит из Армении». После этого он уточнил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, но дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.