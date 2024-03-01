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В Севастополе прогремела серия мощных взрывов

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  • 1.03.2024, 16:04
В Севастополе прогремела серия мощных взрывов

Над бухтой виднеется дымовой занавес.

В оккупированном Севастополе днем 1 марта прогремели мощные взрывы. В городе включили сирену, оккупанты подняли дымовую завесу над Севастопольской бухтой.

Об этом сообщают местные СМИ. Взрывов было около пяти, при этом пропагандистские ресурсы утверждают об уничтожении якобы всех запущенных «десяти ракет».

Также СМИ пишут, что уже около уже нескольких часов в направлении Севастополь – Симферополь кружат «Сушки» оккупантов.

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