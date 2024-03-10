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Военные самолеты Швеции впервые пролетели возле России после вступления страны в НАТО

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  • 10.03.2024, 8:54
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Военные самолеты Швеции впервые пролетели возле России после вступления страны в НАТО

Появилась карта исторического полета.

Шведская военная авиация совершила исторические полеты вблизи российских границ. Таким образом Стокгольм дал сигнал для Кремля, маркируя свою новую роль в НАТО, сообщает Itamilradar.

После официального вступления Швеции в Североатлантический альянс 7 марта, шведские самолеты впервые выполнили полеты у границ России. По данным аналитиков, два военных самолета пролетели над Польшей и Балтийским морем, демонстрируя новые возможности страны в рамках НАТО.

Историческая миссия шведских самолетов

Самолет-разведчик Gulfstream S102B прошел по маршруту над Польшей, Калининградской областью России и Беларусью, осуществляя сбор разведданных. Также Saab 340 AEW&C совершил патрулирование над Балтийским морем, используя свои радиолокационные системы для мониторинга воздушного пространства.

«Вероятно, эти миссии проводились для сбора разведданных о российской военной деятельности в регионе. Это не первый случай, когда мы отслеживаем такой тип миссий, но они имеют особую ценность. Мы осмелимся определить эту миссию как историческую»,

– пишут в Itamilradar.

Это сообщение появилось на фоне напряженности в регионе, которая неуклонно растет. Европа осознает угрозу. Шведские военные самолеты теперь активно включаются в операции НАТО, обеспечивая безопасность в регионе и демонстрируя готовность к ответу на любые вызовы.

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