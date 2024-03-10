Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске 10.03.2024, 9:20

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Вспыхнул пожар.

Утром 10 марта в Курской области РФ предупредили о ракетной опасности. Местные власти заявляют, что беспилотник упал на территории нефтебазы, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Также он заявил, что в городе работала ПВО, передает «24 Канал».

Около 07:55 (по Минску) Старовойт заявил, что в Курске – ракетная опасность. Он посоветовал россиянам прятаться в коридорах ванной и кладовых, а тех, кто на улице, – в ближайших зданиях или укрытиях.

В городе также звучали сирены из-за объявленной ракетной опасности.

Через некоторое время он сообщил, что в городе работает система ПВО. В то же время Старовойт заявил, что на территории нефтебазы в Курске упал беспилотник – после этого возник пожар. По словам губернатора Курской области, сейчас на месте падения дрона работают пожарные и все оперативные службы.