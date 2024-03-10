Радослав Сикорский: Страны НАТО уже направили военных в Украину 10.03.2024, 11:17

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши поддержал инициативу Макрона.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что «некоторые страны», называть которые он не собирается, уже направили в Украину своих военнослужащих.

Об этом он заявил во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО в польском парламенте.

«В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», — заявил дипломат.

Он поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке контингента НАТО в Украину. По мнению Сикорского, главная цель — «изобретательный» ход, который нарушит спланированный сценарий России.

Глава МИД Польши добавил, что нападением на Украину Россия показала, что она цивилизационно неспособна воспринять западные ценности, которые определили ее как страну, что не может мирно сосуществовать со своими соседями, и НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.

Сикорский заявил, что «Запад должен реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию».

«Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона», — сказал Сикорский.

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность ввода войск других государств на территорию Украины.