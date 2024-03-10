Трамп оскорбил Байдена из-за Путина 2 10.03.2024, 14:39

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Во время обращения к своим сторонникам в штате Джорджия.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена «идиотом». Якобы российский диктатор Владимир Путин испытывает слабость американского лидера и потому угрожает миру ядерным оружием, сообщает liga.net.

Об этом бывший президент Трамп заявил во время обращения к своим сторонникам в штате Джорджия.

«Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться», - заявил Трамп.

Также в своей речи Трамп обвинил Байдена в том, что он не может гарантировать США безопасность.