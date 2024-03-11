Две области РФ атаковали беспилотники 1 11.03.2024, 8:06

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Россияне сообщили об атаках в Брянской и Орловской областях.

В ночь на 11 марта в России сработали силы противовоздушной обороны из-за якобы атаки беспилотников в Брянской и Орловской областях.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Так, ночью якобы была «прекращена попытка» атаки с применением «украинских» беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

В заявлении Минобороны РФ указывается, что были уничтожены четыре дрона над этими регионами.

«Очередными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — рассказали в ведомстве.