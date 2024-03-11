Россия потеряла половину экспорта вооружений 1 11.03.2024, 8:56

3,206

РФ впервые за время наблюдений опустилась на третье место по этому показателю.

Экспорт вооружений России сократился на 53% в 2019–2023 годах по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. В результате страна впервые за время наблюдений опустилась на третье место по этому показателю, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SPIRI).

По итогам «пятилетки» доля российских вооружений на мировом рынке сжалась до 11%. Со второго места Россию потеснила Франция, нарастившая экспорт на 47% и увеличившая долю в мировом экспорте до 11%. Первое место по-прежнему занимают США, чей экспорт вырос на 17%, а доля на мировом рынке вооружений достигла 42%.

В десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений также входят Италия (рост на 86%, 4,3% мирового рынка), Южная Корея (+12%, 2% мирового рынка), Китай (-5,3%, доля в мире — 5,8%), Германия (-14%; 5,6%), Великобритания (-14%; 3,7%), Испания (-3,3%; 2,7%) и Израиль (-25%; 2,4%).

По данным SPIRI, еще в 2019 году Россия поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м — уже в 14, а в 2023-м — только в 12. Самыми крупными импортерами российского оружия стали Индия (34% от общего объема экспорта оружия РФ), Китай (21%) и Египет (7,5%). На страны Ближнего Востока и Африки пришлось 13% и 10% соответственно.

Для сравнения: США в 2019–2023 годах поставили основные вооружения в 107 государств, что больше, чем за все предыдущие периоды. На страны Ближнего Востока пришлось 38% американских поставок, на Азию и Океанию — 31%, на Европу — 28%.

Франция поставила за указанный период вооружения в 64 страны. Наибольшая доля экспорта (42%) пришлась на Азию и Океанию, 34% — на Ближний Восток. Среди стран крупнейшим получателем французского оружия стал основной клиент России — Индия (почти 30% от всего экспорта Франции). Эксперты SPIRI отмечают, что рост французского экспорта произошел в основном за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

В то же время поставки оружия в Европу в 2019–2023 годах выросли на 94%. Украина стала крупнейшим в регионе импортером и четвертым во всем мире. С начала полномасштабного вторжения России Киев получил помощь в виде вооружений не менее чем от 30 государств. Доля страны в глобальном импорте оружия составила 4,9% против 0,1% в 2014–2018 годах.