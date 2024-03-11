закрыть
11 марта 2024, понедельник, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ликвидировано информагентство БелаПАН

  • 11.03.2024, 9:58
  • 3,956
Ликвидировано информагентство БелаПАН

БелаПАН было первым независимым информационным агентством в Беларуси.

Экономический суд Минска ликвидировал ЗАО «БелаПАН» по иску прокурора Первомайского района столицы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Решение не обжаловано и не опротестовано. Оно вступило в законную силу.

Напомним, БелаПАН было первым независимым информационным агентством в Беларуси. В августе 2018 года сотрудники БелаПАН вместе с редакцией tut.by были задержаны как фигуранты «дела БелТА».

В 2021 году решением Комитета государственной безопасности информагентство было признано «экстремистским формированием».

6 октября 2022 года суд огласил приговоры фигурантам дела «БелаПАН». Медиаменеджеру Андрею Александрову назначили 14 лет колонии, его жене Ирине Злобиной — 9 лет, директору агентства БелаПАН Дмитрию Новожилову — 6 лет, главному редактору и директору БелаПАН Ирине Левшиной — 4 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов