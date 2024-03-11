Ликвидировано информагентство БелаПАН 11.03.2024, 9:58

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БелаПАН было первым независимым информационным агентством в Беларуси.

Экономический суд Минска ликвидировал ЗАО «БелаПАН» по иску прокурора Первомайского района столицы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Решение не обжаловано и не опротестовано. Оно вступило в законную силу.

Напомним, БелаПАН было первым независимым информационным агентством в Беларуси. В августе 2018 года сотрудники БелаПАН вместе с редакцией tut.by были задержаны как фигуранты «дела БелТА».

В 2021 году решением Комитета государственной безопасности информагентство было признано «экстремистским формированием».

6 октября 2022 года суд огласил приговоры фигурантам дела «БелаПАН». Медиаменеджеру Андрею Александрову назначили 14 лет колонии, его жене Ирине Злобиной — 9 лет, директору агентства БелаПАН Дмитрию Новожилову — 6 лет, главному редактору и директору БелаПАН Ирине Левшиной — 4 года.