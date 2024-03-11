закрыть
11 марта 2024, понедельник, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Биткоин обновил исторический максимум

1
  • 11.03.2024, 10:52
Биткоин обновил исторический максимум

Превысил отметку $70 тысяч.

В понедельник, 11 марта, стоимость биткоина впервые превысила $70 000. За последние сутки он подорожал более чем на 2%, свидетельствуют данные CoinGecko.

На момент написания этого материала биткоин торговался дороже $70 700.

Остальные активы из первой десятки по капитализации демонстрируют разнонаправленное движение. Ethereum за последние сутки подорожал меньше биткоина, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже несколько упали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов