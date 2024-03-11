Биткоин обновил исторический максимум 1 11.03.2024, 10:52

Превысил отметку $70 тысяч.

В понедельник, 11 марта, стоимость биткоина впервые превысила $70 000. За последние сутки он подорожал более чем на 2%, свидетельствуют данные CoinGecko.

На момент написания этого материала биткоин торговался дороже $70 700.

Остальные активы из первой десятки по капитализации демонстрируют разнонаправленное движение. Ethereum за последние сутки подорожал меньше биткоина, тогда как XRP (Ripple), ADA (Cardano) и DOGE (Dogecoin) даже несколько упали.