В Силичах продают интересный дом с сауной и с видом на лыжные трассы 1 11.03.2024, 14:15

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Стоимость квадратного метра привлекает.

В деревне рядом с самым популярным белорусским горнолыжным курортом продается большой деревянный дом. Он выглядит вполне современно, внутри спокойный интерьер в современном эко-стиле. Из плюсов отметим сауну и удачную планировку. Стоимость квадратного метра в нем - чуть дороже тысячи долларов, что по местным меркам не так уж и дорого, пишет realt.by.

Силичи в особой рекламе не нуждаются — живописное место с характерными для Логойщины холмами и лесами, одноименным горнолыжным курортом под боком.

Деревня расположена в 32 километрах от Минска, рядом с Витебской трассой. Сюда легко можно добраться на автомобиле или общественном транспорте за 20 минут.

Дом построен в 2015 году. Фундамент под ним ленточный, стены деревянные, обшиты имитацией бруса. Крыша утеплена, накрыта битумной черепицей.

Общая площадь 183 квадрата, планировка удачная, современная.

На первом этаже находятся входная зона, кухня-столовая, гостиная, санузел и ванная комната, спальня и сухая сауна.

На втором этаже три спальни (две из них с балконом) и санузел.

Отапливается дом газовым котлом, подведен центральный водопровод. Канализация местная.

Установлены 6 камер видеонаблюдения, датчики открытия на всех окнах и дверях, датчики движения во всех помещениях, противопожарная сигнализация, а также сигнализация утечки газа и воды.

Размер участка 12,8 сотки. По периметру стоит забор, имеются въездные ворота с дистанционным управлением. Перед домом — просторная стоянка. Имеются выводы воды и электричества на участок, сделано уличное освещение.

На придомовой территории, с которой открывается вид на горнолыжные склоны, имеются сарай с пристройкой и небольшое озеро.

Продается этот дом за 189 000 долларов, а стоимость квадратного метра в нем — чуть дороже тысячи.