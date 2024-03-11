В продаже появилась Ferrari 458 Italia с двумя рулями 11.03.2024, 14:38

1,200

Выглядит необычно.

Очередная вариация спортивного авто Ferrari 458 Italia была выставлена на аукцион Сollecting Сars. Но есть в ней один большой подвох – это гоночный симулятор.

С первого взгляда сложно догадаться, ведь модель внешне полностью идентична оригиналу. Кузов был сделан в мастерской Chartwell, которую одобрила Ferrari. Лишь плоские тормозные колодки могут выдать игрушку.

В кабине есть два руля, чтобы можно было получить опыт вождения от левосторонней и правосторонней конфигурации. Или же просто соревноваться с другом.

На обеих игровых позициях установлена дорогая система рулевого управления Thrustmaster TS-PC Ferrari, которая обеспечивает высокий уровень реалистичности происходящего, а также трехпедальные легкосплавные агрегаты Fanatec Clubsport.

Чтобы полностью ощутить себя гонщиком, подключены гарнитуры виртуальной реальности HP и Oculus Rift. Сидения также сделаны по последнему слову симуляторной техники – с динамиками Butt Kicker и красными ремнями безопасности.

Также симулятор использует движение воздуха в кабине для еще большего усиления ощущения скорости. Регулируемые педали и рулевые колеса означают, что машина подходит для водителей ростом от 1,5 до более чем 2 метров.

Как и у любой Ferrari, у этой тоже есть мощный двигатель. Туда входит пара материнских плат Sporting MSI X470 Gaming Plus, две видеокарты Corsair Vengeance LPX объемом 16 ГБ памяти GeForce RTX 2080 и процессоры AMD 7 2700X.

Для чего сделали это авто

Судя по тому, что вместе с машиной в комплект входят стенд, телевизор и таблица лидеров, игрушку создали как часть какого-нибудь парка развлечений или агентства праздников.

В объявлении сказано, что машина может стать «интересным приобретением для организатора корпоративных мероприятий или предметом беседы в офисе».

За симулятор пока идут торги, которые закончатся во вторник, 12 марта. Последняя ставка на время написания заметки составила £16,5 тыс. (Br69 тыс.).