Что можно и нельзя делать на Масленицу 11.03.2024, 15:17

Масленичную неделю в Беларуси отмечают 11 - 17 марта.

Масленичную неделю отмечают в Беларуси в 2024 году с 11 по 17 марта. Указанный праздник является проводами зимы перед встречей весны. КП узнала, что можно и нельзя делать в период Масленичной недели.

Масленица 2024, история

Масленица является языческим праздником. Ранее ее называли Проводами зимы, или Комоедицей. Так, слово «ком» обозначало медведь. Согласно приметам, просыпался он как раз на Масленицу. Праздник является пограничным между зимой и весной. Он длится целую неделю и завершается Прощенным воскресеньем, после которого наступает Великий пост. Интересно, что само название праздника пошло от слова масло. Все дело в том, что его, а также другие молочные продукты запрещено есть на протяжении всего Великого поста. Это примерно два месяца.

Масленица 2024, традиции

На Масленицу всегда пекут блины. Это, пожалуй, является главной традицией. Празднование всегда начиналась с того, что в дома приходили гости, которые угощались блинами, а также пили чай. Была еще одна традиция, связанная с походом молодежи по домам. Указанные походы сопровождались песнями.

В указанный праздник обязательно катались с ледяных горок. Их украшали фонариками и флажками. Кроме того, в период Масленицы всегда устраивали кулачные бои. Однако к ним тщательно готовились. Так, молодые люди парились в бане, сытно кушали, а также обращались к колдунам за специальными заговорами на победу. Финальным аккордом празднования Масленицы считалось сжигание чучела, которое символизирует окончание зимы и начало весны. Сжигая чучело, вокруг него водили хороводы, а еще пели песни.

Масленица 2024, значение дней масленичной недели

В период Масленичной недели выделяют две части. Так, с понедельника по среду – узкая Масленица, а с четверга по воскресенье – широкая Масленица. Кроме того, каждый день Масленицы имеет определенное название. Первый день называется Встреча, когда ходили друг к другу на блины и чай. Второй день получил название Заигрыши. Как правило, в указанный день устраивали смотрины невест. Третий день назывался Лакомка, когда зять обязательно шел к теще на блины. Теща, в свою очередь, пекла стопку блинов, готовясь ко встрече.

Четвертый день назывался Разгуляй. С него начинаются народные гуляния. А вот пятый день получил название Тещины вечерки. В этот день теща с ответным визитом шла к зятю на блины. Шестой день – Золовкины посиделки. Молодые невестки в указанный день приглашали в гости родственников мужа и его сестер (золовок). В седьмой день Масленицы, когда традиционно сжигали чучело, отмечали Прощенное воскресенья, прося друг у друга прощение.

Масленица 2024, что нельзя делать

В период Масленичной недели не следует скупиться на угощения. Запрещено ругаться с близкими и родственниками. Кроме того, нельзя грустить. К слову, одиночество в указанный период предвещало неудачный год. А еще гостей не следовало звать в неубранный дом. В Масленичную неделю никогда не играют свадьбы.

Масленица 2024, что можно делать

По традиции, на Масленицу всегда устраивались гуляния. Праздник, который длился неделю, завершался сожжением чучела, вокруг которого водили хороводы и пели песни. Обязательным блюдом праздника считаются блины. Своей круглой формой они напоминают солнце. Готовили блины по самым разным рецептам: от классических тонких налисников до кружевных блинов на минеральной воде.

Масленица 2024, стол, блины

Масленичную неделю называют Сырной. Как таковых запретов на употребление продуктов нет. К примеру, овощи, сыры, рыбу, молочные продукты употреблять разрешается. Как правило, главным блюдом Масленицы считаются блины. Их подают с разными начинками: от сладких до соленых. Однако важно помнить, что в период с 11 по 17 марта запрещено употреблять мясо, а также мясные продукты.