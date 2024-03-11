Российские врачи массово пожаловались на дефицит сотен лекарств и нехватку медоборудования 5 11.03.2024, 15:33

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До войны лекарства и оборудование ввозилось из-за рубежа.

Подавляющее большинство российских врачей жалуются на исчезновение из продажи лекарственных препаратов, в том числе включенных государственный перечень жизненно важных, а также проблемы с медицинским оборудованием, которое до войны ввозилось из-за рубежа.

78,5% медиков сообщили о нехватке лекарств, назвав 400 дефицитных позиций, среди которых более 70 — из списка ЖВНЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), показал опрос, проведенный сообществом «Врачи РФ» (его результаты публикует RTVI).

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 900 специалистов, наиболее остро стоит проблема с антибиотиками (амоксиклав, ампициллин, аугментин, джозамицин, кларитромицин, флемоклав, флемоксин), а также антидепрессантами (амитриптилин, золофт) и нейролептиками, которые выписывают в том числе пациентам с шизофренией (этосуксемид, габапентин).

Кроме того, врачи видят нехватку препаратов для снижения давления, вакцин, базовых противоспалительных лекарств, в том числе нурофена. Анестезиологи сообщают о дефиците средств для наркоза.

Более половины медиков — 52% — отмечают проблемы с медицинской техникой: не хватает аппаратов КТ, МРТ, УЗИ и ИВЛ, а к имеющемуся оборудованию сложно закупать запчасти.

Почти две трети врачей — 64% — признают, что на их работу повлияли санкции, из-за которых в России возник дефицит лекарств, специалисты оказались отрезаны от научного обмена с зарубежными коллегами, а больницы лишились возможности закупать качественную импортную технику.

Проблему видят на уровне Минздрава: 158 препаратов, в том числе базовые антисептики, обезболивающие, гормоны и вакцины, в конце прошлого года были включены в закрытую часть государственного реестра лекарственных препаратов, в отношении которых власти видят угрозу дефицита. За год перечень «дефектурных лекарств» стал больше в полтора раза: в него добавили 58 позиций.

В 2023 году из российских аптек исчезли 1,3 тысячи наименований импортных лекарств, подсчитали в DSM Group. Ассортимент сократился на 20% за год, до 6,4 тысячи позиций, а относительно довоенных уровней схлопулся более чем на треть: в 2019 году в аптеках было было почти 9 тысяч иностранных препаратов.