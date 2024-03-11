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В РФ «патриот» хотел наказать россиянок за «украинский язык»

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  • 11.03.2024, 15:36
  • 11,634
В РФ «патриот» хотел наказать россиянок за «украинский язык»

Но не рассчитал своих сил.

Антиукраинская истерия в РФ, подогретая кремлевской пропагандой и алкоголем, порой, приводит к очень любопытным результатам, пишет nv.ua.

Так, в соцсетях появилось довольно забавное видео из одной из так называемых «наливаек», где пьяный россиянин попытался избить двух посетительниц стеклянной бутылкой.

А поводом для этого стало то, что ему причудилось, будто они разговаривали между собой на «украинском языке».

Однако, каким бы изумительным не был их диалог по этому поводу, дальнейшие события оказались еще более захватывающими, поскольку агрессивный «патриот» немного не рассчитал своих сил и получил неожиданный отпор.

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