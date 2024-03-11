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Столтенберг: Украина станет союзником НАТО

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  • 11.03.2024, 15:54
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Столтенберг: Украина станет союзником НАТО
Йенс Столтенберг
Фото: Charter97.org

Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде.

И это показывает стратегическую ошибку главы Кремля Владимира Путина, которую он совершил, вторгнувшись в страну.

Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии поднятия флага Швеции у штаб-квартиры Альянса.

«Украина станет союзником НАТО. Вопрос не «если», а «когда» станет», - сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил президент РФ Владимир Путин, когда вторгся на Украину.

«Потому что, как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделало заявление, фактически подписало договор с Россией, о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет какой-либо страны Европы. А сейчас он получил прямо противоположное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде», - констатировал он.

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