В России «боевая утка» вывела из строя пассажирский самолет 3 11.03.2024, 17:13

5,246

иллюстративное фото

В судебных документах фигурирует весьма интересный вопрос.

В России произошел конфуз с пассажирским самолетом «Суперджет»: его вывела из строя... обычная утка, которая очень «удачно» вылетела и угодила в двигатель воздушного судна, отправившегося из аэропорта Тобольска, передает Диалог.UA со ссылкой на российские медиа.

«Рейс Тобольск - Санкт-Петербург на SSJ-100 не состоялся. На взлете утка сгорела в двигателе, он отказал, и самолет вынужден был вернуться в аэропорт. На борту было 78 человек, никто не пострадал», - указано в сообщении.

В связи с данным курьезным инцидентом авиакомпания «Россия» подала иск в суд с требованием взыскать 40 миллионов рублей с тобольского аэропорта, а также кляузу в Ространснадзор, чтобы этот орган проверил данный объект.

Примечательно, что в судебных документах фигурирует весьма интересный вопрос: была ли это залетная «боевая» утка или постоянно находилась на территории аэропорта Тобольска?

Также истцы поставили вопрос, достаточно ли хорошо этот аэропорт вел работу по отпугиванию птиц: есть ли на территории чучела мертвых птиц, а также дроны против них и специальные «антиптицы».

Особенно забавно было читать претензии российской авиакомпании, что на территории аэропорта было недостаточно собак, которые должны прогонять пернатых со взлетно-посадочной полосы.