В Латвии рассказали, что в их стране пытались узнать спецслужбы Беларуси 11.03.2024, 22:33

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Граждан Латвии предупреждают об угрозе вербовки в Беларуси.

В Латвии заявили, что ее граждан разными способами преследуют спецслужбы Беларуси. Имеются в виду граждане Латвии (и других стран ЕС), которые длительное время находились в Беларуси или временно въехали на ее территорию. Об этом говорится в отчете о деятельности в 2023 году Службы государственной безопасности Латвии. В документе упоминаются несколько случаев.

Отмечается, что спецслужбы РБ «заинтересованы в использовании граждан стран — членов ЕС, въезжающих в Беларусь, для получения информации о событиях в Европе, пропагандистской деятельности по дискредитации западных стран и других целей». При этом «для достижения своих целей они могут использовать незаконные методы».

Для спецслужб Беларуси продолжает быть важной разведывательная информация о белорусской диаспоре в Латвии, о беженцах из Беларуси, просящих убежища, о политических оппонентах Лукашенко, а также «об экономических процессах и планах, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на белорусскую экономику». Например, в этом году Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из Беларуси и России.

Отмечается, что в 2023-м спецслужбы Беларуси «продолжали тесно сотрудничать с российскими спецслужбами, а также получали информацию для удовлетворения потребностей российской разведки». Их интересовала информация об обороноспособности Латвии, военной технике и ее перемещении по латвийской территории, объектам военной и гражданской критической инфраструктуры.

Согласно анализу информации, в Беларуси спецслужбы рассматривают латвийских сотрудников правоохранительных органов и бывших военнослужащих «как один из наиболее ценных объектов для вербовки». Для сотрудничества «особенно подходят граждане Беларуси, которые имеют виды на жительство в ЕС, но сами или их родственники по-прежнему живут в Беларуси». Под риском вербовки и водители с белорусским гражданством, работающие в грузовых компаниях Евросоюза.

Служба государственной безопасности Латвии сообщает в отчете, что в прошлом году возможности спецслужб РБ удалось ограничить. Наибольшую активность проявлял КГБ.