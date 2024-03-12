Беспилотники ударили по нефтебазе в Орле и НПЗ в Нижегородской области РФ 5 12.03.2024, 8:16

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Вспыхнули мощные пожары.

Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области сегодня рано утром, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 112.

По данным источников, ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти. В результате удара на территории предприятия возник пожар.

Компания «Лукойл», которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщает о том, что работа технологической установки на предприятии приостановлена «в связи с инцидентом». О каком именно инциденте идет речь, не уточняется.

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подтвердил данные об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Кстово.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», - заявил Никитин.

Он добавил, что в результате удара произошло возгорание на одной из установок по переработке нефти.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, также для тушения пожара привлечен пожарный поезд, информации о пострадавших нет.

Удар по нефтебазе в Орле

В Орле, после удара по нефтебазе в ночь на 12 марта, возник пожар. Тушат огонь 60 человек и пожарный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ТАСС и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Представитель правительства Орловской области сообщил, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, загорелся один из резервуаров.

«Горит резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек», - сообщил изданию ТАСС представитель пресс-службы правительства Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших в результате удара беспилотника нет.

«В Орле произошло падение дрона. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», - сообщил губернатор.