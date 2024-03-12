Дроны атаковали Москву и еще шесть регионов РФ 4 12.03.2024, 8:34

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Стало известно о результатах массированного удара.

Москва и российские регионы в ночь на 12 марта подверглись массированным атакам беспилотников, сообщает ВВС.

Атака на Курскую область

В ночь на 12 марта в Курской области России слышали взрывы. Так, об атаке якобы украинского БПЛА сообщил губернатор Роман Старовойт у себя в Telegram.

«В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», — сообщил он.

Взрывы в Белгородской области

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. У себя в Telegram он написал, что якобы украинский дрон сбросил в области четыре бомбы. В результате атаки без света остались несколько населенных пунктов.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал он.

Взрывы в Орловской области

Власти Орловской области РФ сообщили, что попадание дрона вызывало пожар на нефтебазе в Орле. Сейчас его тушат около 60 человек и пожарный поезд.

Кроме того, губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил, что в Орле произошло падение БПЛА.

«Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Атака БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об атаке дрона на Московскую область. По его словам, БПЛА якобы был сбит в Раменском городском округе.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — заявил он.

Атака БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в Telegram написал, что над Воронежем также якобы был уничтожен беспилотник.

«По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал он.

Атака на Тульскую область РФ

Министерство региональной безопасности Тульской области также сообщает, что над регионом был сбит дрон, в результате чего пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

Удар по НПЗ в Нижегородской области РФ

Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ.

По данным источников, ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти. В результате удара на территории предприятия возник пожар.