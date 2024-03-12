В ГУР подтвердили танковый прорыв границы РФ 1 12.03.2024, 10:32

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Российские добровольцы действуют «у себя дома».

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии «24 Каналу» прокомментировал заход легиона «Свобода России», РДК и Сибирского батальона на территорию России.

«Легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома», - отметил Юсов.

Он подтвердил, что вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории РФ.

Сегодня утром стало известно, что легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Сообщалось, что они взяли под свой контроль пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области, в Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.

В легионе «Свобода России» заявили, что они «идут на выборы», а Сибирский батальон призвал россиян «игнорировать выборы».