Прорыв границы РФ добровольцами: «серые зоны» охватили более 40 кв. км

Прорыв границы РФ добровольцами: «серые зоны» охватили более 40 кв. км2
- 12.03.2024, 19:18
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Карта.
Во вторник, 12 марта, легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции, в ходе которой могли разместиться на территории более 40 квадратных километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepStateMAP.
По данным ресурса, так называемые «серые зоны» в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.
Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская обл.), Глотово (Белгородская обл.), Лозовая Рудка (Белгородская обл.), Нехотеевка (Белгородская обл.), район Новой Толжанки (Белгородская обл.).