Прорыв границы РФ добровольцами: «серые зоны» охватили более 40 кв. км 2 12.03.2024, 19:18

3,596

Карта.

Во вторник, 12 марта, легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции, в ходе которой могли разместиться на территории более 40 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepStateMAP.

По данным ресурса, так называемые «серые зоны» в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская обл.), Глотово (Белгородская обл.), Лозовая Рудка (Белгородская обл.), Нехотеевка (Белгородская обл.), район Новой Толжанки (Белгородская обл.).

Теткино (Курская обл.) deepstatemap.live

Глотово (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Лозовая Рудка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

Нехотеевка (Белгородская обл.) deepstatemap.live

район Новой Толжанки (Белгородская обл.) deepstatemap.live