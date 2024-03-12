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Прорыв границы РФ добровольцами: «серые зоны» охватили более 40 кв. км

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  • 12.03.2024, 19:18
  • 3,596
Прорыв границы РФ добровольцами: «серые зоны» охватили более 40 кв. км

Карта.

Во вторник, 12 марта, легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую область РФ в рамках совместной операции, в ходе которой могли разместиться на территории более 40 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepStateMAP.

По данным ресурса, так называемые «серые зоны» в Белгородской и Курской областях сейчас суммарно занимают площадь 41,8 квадратных километров.

Так, в приграничных областях РФ деятельность добровольцев фиксируется в следующих населенных пунктах: Теткино (Курская обл.), Глотово (Белгородская обл.), Лозовая Рудка (Белгородская обл.), Нехотеевка (Белгородская обл.), район Новой Толжанки (Белгородская обл.).

Теткино (Курская обл.) deepstatemap.live
Глотово (Белгородская обл.) deepstatemap.live
Лозовая Рудка (Белгородская обл.) deepstatemap.live
Нехотеевка (Белгородская обл.) deepstatemap.live
район Новой Толжанки (Белгородская обл.) deepstatemap.live
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