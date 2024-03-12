Пашинян назвал сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана 3 12.03.2024, 20:20

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Никол Пашинян

Пограничники ФСБ России должны покинуть аэропорт Звартноц до 1 августа.

Пограничники ФСБ России должны покинуть аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа, их место займут армянские сотрудники, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Мы только что сообщили (российским властям), что приняли такое решение и, если я не ошибаюсь, срок — 1 августа 2024 года», — цитирует Пашиняна издание Shamshyan. По его словам, это был «трудовой вопрос», а не политический.

В Кремле сообщали, что получили письмо от армянской стороны по поводу прекращения работы российских сотрудников на территории воздушной гавани. «Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет. И по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские пограничники находятся в ереванском аэропорту в соответствии с договором 1992 года. Избавиться от них ранее призвал спикер парламента Армении Ален Симонян, отмечая, что они не только не защитили границы, но и «сделали все», чтобы те «стали намного более уязвимыми». Симонян также подчеркивал, что Армения может защитить себя сама.

В конце февраля премьер Армении заявил, что членство республики в ОДКБ «заморожено», поскольку договор о коллективной безопасности фактически не работает в отношении Еревана. В секретариате организации и в Кремле после этого говорили, что не получали от Еревана официального заявления о заморозке членства.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неспособность защитить Армению от агрессии Азербайджана на фоне войны в Карабахе, которая закончилась в сентябре 2023 года переходом Нагорного Карабаха под контроль Баку. В результате более 100 тыс. армянского населения региона были вынуждены его покинуть. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), существовавшая с 1991 года, самораспустилась с 1 января 2024 года.

В 2023 году Армения не участвовала в мероприятиях ОДКБ, в частности в двух учениях и саммите в Минске в ноябре.