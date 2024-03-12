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При крушении Ил-76 погибли летчики из Оренбургской области

  • 12.03.2024, 21:07
  • 1,698
При крушении Ил-76 погибли летчики из Оренбургской области

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

В числе погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново были летчики из Оренбургской области, сообщил губернатор Денис Паслер.

«Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. <...> На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики», — написал он в телеграм-канале.

Днем 12 марта в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Губернатор Станислав Воскресенский сообщил, что все члены экипажа самолета погибли. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

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