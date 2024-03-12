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Сербский суд отменил решение об экстрадиции белоруса Андрея Гнета

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  • 12.03.2024, 21:29
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Сербский суд отменил решение об экстрадиции белоруса Андрея Гнета
Андрей Гнет

Дело рассмотрят заново.

Решение Высокого суда об экстрадиции белорусского режиссера Андрея Гнета в Беларусь отменено апелляционной инстанцией. Свое решение Апелляционный суд в Белграде объяснил тем, что не все обстоятельства, на основании которых было вынесено решение об экстрадиции, были исследованы. Кроме того, Гнету не предоставили слово в ходе первого процесса, передает DW.

При этом суд продлили срок содержания Андрея Гнета под стражей еще на 60 дней. Новое слушание по делу назначено на 26 марта.

Апелляционный суд отменил решения суда первой инстанции, однако не отменил саму экстрадицию, направив дело на новое рассмотрение.

Андрей Гнет — белорусский журналист, режиссер и политический активист.

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