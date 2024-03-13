Путин заявил о готовности России начать ядерную войну 17 13.03.2024, 9:30

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И назвал условия применения ядерной триады.

Россия технически готова к ядерной войне, но не собирается применять ядерное оружие в ходе военного конфликта в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные силы] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

В то же время, по его словам, до сих пор не было необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. На уточняющий вопрос Киселева, значит ли это, что такая мысль ему не приходила в голову, президент РФ ответил: «Нет, а зачем?»

Однако Путин подчеркнул, что Россия применит ядерное оружие, если речь пойдет о существовании российского государства, нанесении ущерба его суверенитету и независимости. «У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — добавил президент.

Российская ядерная триада «является самой современной в мире», отметил Путин, добавив, что США также развивают свои ядерные силы. При этом если они проведут ядерные испытания, то и Россия сделает то же самое. «[Возможность проведения ядерных испытаний США] связана с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде. Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», — сказал Путин.