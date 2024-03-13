Появился список военных РФ, разбившихся на борту Ил-76

Появился список военных РФ, разбившихся на борту Ил-765
- 13.03.2024, 15:20
- 6,798
Летели на аэродром «Плесецк»
В районе аэродрома «Северный» в Ивановской области РФ 12 марта в результате падения самолета погибли 16 военнослужащих ВКС РФ. В сети опубликовали списки «двухсотых».
Информацией поделился Telegram-канал «Досье шпиона».
Авиакатастрофа произошла около 13:00 (по Минску) с военно-транспортным самолетом Ил-76 страны-агрессора.
Борт, по данным автора Telegram-канала, направлялся на аэродром «Плесецк» (Архангельская область РФ).
Место базирования этого Ил-76 – аэродром «Мигалово» (Тверская область). Экипаж также из Твери. Пассажирами был экипаж из Оренбурга.
На борту находился российский 33-летний летчик Махмуд Габдракипов. Российская пропаганда писала, что он якобы был командиром Ил-76 и управлял самолетом, однако аноним считает, что Габдракипов был пассажиром и командиром оренбургского экипажа.
Экипаж (Тверь):
– Свешников (командир);
– Онуфриенко;
– Бейнорас;
– Валидуда;
– Гаранта;
– Давлятов;
– Левашев;
– Очкасов;
Пассажиры (Оренбург):
– Габдракипов;
– Якушин;
– Блинов;
+ пять незарегистрированных пассажиров (вероятно, тоже члены оренбургского экипажа).
Четверо из вышеперечисленных летчиков были выпускниками авиационных училищ РФ 2023 года выпуска.