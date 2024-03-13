Появился список военных РФ, разбившихся на борту Ил-76 5 13.03.2024, 15:20

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Летели на аэродром «Плесецк»

В районе аэродрома «Северный» в Ивановской области РФ 12 марта в результате падения самолета погибли 16 военнослужащих ВКС РФ. В сети опубликовали списки «двухсотых».

Информацией поделился Telegram-канал «Досье шпиона».

Авиакатастрофа произошла около 13:00 (по Минску) с военно-транспортным самолетом Ил-76 страны-агрессора.

Борт, по данным автора Telegram-канала, направлялся на аэродром «Плесецк» (Архангельская область РФ).

Место базирования этого Ил-76 – аэродром «Мигалово» (Тверская область). Экипаж также из Твери. Пассажирами был экипаж из Оренбурга.

На борту находился российский 33-летний летчик Махмуд Габдракипов. Российская пропаганда писала, что он якобы был командиром Ил-76 и управлял самолетом, однако аноним считает, что Габдракипов был пассажиром и командиром оренбургского экипажа.

Экипаж (Тверь):

– Свешников (командир);

– Онуфриенко;

– Бейнорас;

– Валидуда;

– Гаранта;

– Давлятов;

– Левашев;

– Очкасов;

Пассажиры (Оренбург):

– Габдракипов;

– Якушин;

– Блинов;

+ пять незарегистрированных пассажиров (вероятно, тоже члены оренбургского экипажа).

Четверо из вышеперечисленных летчиков были выпускниками авиационных училищ РФ 2023 года выпуска.