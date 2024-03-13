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ФСБ в Белгороде атаковали российские повстанцы из дронов украинского производства

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  • 13.03.2024, 15:54
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ФСБ в Белгороде атаковали российские повстанцы из дронов украинского производства

Украинская разведка сообщила детали.

Атаку на здание Федеральной службы безопасности РФ в Белгороде в среду, 13 марта, совершили российские добровольцы из легиона «Свобода России», «Российского добровольческого корпуса» (РДК) и «Сибирского батальона».

Об этом NV сообщил источник в украинских спецслужбах.

Собеседник отметил, что повстанцы использовали для атаки беспилотники украинского производства. При этом источник не ответил, помогали ли украинские Силы обороны в атаке добровольцам.

Утром 13 марта российские СМИ сообщили, что дрон атаковал здание регионального управления ФСБ в Белгороде. У здания поврежден фасад и выбиты окна. При этом пропагандисты утверждают, что пострадавших в результате атаки якобы нет.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город атаковали два дрона, однако о здании ФСБ не упомянул.

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