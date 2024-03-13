Евродепутат Изабель Сантос поддержала Полину Шарендо-Панасюк 13.03.2024, 16:34

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С политзаключенной нет связи уже более двух месяцев.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос поддержала политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

«По случаю Международного Дня солидарности с Беларусью, я выразила свою абсолютную солидарность и поддержку Полине Шарендо-Панасюк и другим политзаключенным в Беларуси.

Ваше мужество всегда будет признано. Ваша борьба всегда будет нашей!» - написала евродепутат в соцсети Х.

Por ocasião do Dia Internacional de Solidariedade com a Bielorrússia expressei a minha absoluta solidariedade e apoio para com Palina Sharenda-Panasiuk e os 1500 presos políticos na Bielorrússia. A sua coragem será sempre reconhecida. A sua luta será sempre a nossa! pic.twitter.com/gfcpOXuJed — Isabel Santos MEP (@isabel_mep) March 12, 2024

Отметим, что на днях муж Полины Андрей Шарендо сообщил, что от источников в колонии ему стало известно, что весь февраль Полину продержали в ШИЗО (штрафном изоляторе).

«Что сейчас происходит с Полиной, и какое состояние ее здоровья до сих пор не известно. Cвязь с ней отсутствует с 8 января», - подчеркнул муж политзаключенной.