закрыть
13 марта 2024, среда, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евродепутат Изабель Сантос поддержала Полину Шарендо-Панасюк

  • 13.03.2024, 16:34
  • 1,112
Евродепутат Изабель Сантос поддержала Полину Шарендо-Панасюк

С политзаключенной нет связи уже более двух месяцев.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос поддержала политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

«По случаю Международного Дня солидарности с Беларусью, я выразила свою абсолютную солидарность и поддержку Полине Шарендо-Панасюк и другим политзаключенным в Беларуси.

Ваше мужество всегда будет признано. Ваша борьба всегда будет нашей!» - написала евродепутат в соцсети Х.

Отметим, что на днях муж Полины Андрей Шарендо сообщил, что от источников в колонии ему стало известно, что весь февраль Полину продержали в ШИЗО (штрафном изоляторе).

«Что сейчас происходит с Полиной, и какое состояние ее здоровья до сих пор не известно. Cвязь с ней отсутствует с 8 января», - подчеркнул муж политзаключенной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко