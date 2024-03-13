К Полине Шарендо-Панасюк снова не пустили адвоката 13.03.2024, 17:24

Полина Шарендо-Панасюк

Муж политзаключенной бьет тревогу.

Сегодня к политзаключенной и активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, которая находится в колонии №24 Заречья, снова не пустили адвоката.

Об этом сайту Charter97.org рассказал ее муж Андрей Шарендо:

- Сегодня к Полине в колонию приехал адвокат, но безрезультатно. Это уже третий раз за последние два месяца, когда адвоката не пускают к Полине.

То есть уже более двух месяцев у нас нет никаких данных о том, в каких условиях она содержится, о состоянии ее здоровья. Находится ли она вообще до сих пор в этой колонии?

Против Полины применен режим инкоммуникадо, который является тяжким нарушение прав человека. Последнее короткое письмо от жены пришло 8 января. После этого любая связь оборвалась.

У нас есть большие опасения по поводу состояния ее здоровья. Полина очень ослаблена многочисленными этапами и постоянным помещением в штрафной изолятор.

Тем не менее очередной срок Полины заканчивается в конце мая. Просим международные правозащитные организации и политиков сделать все возможное, чтобы спасти Полину.