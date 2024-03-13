Лукашенко помиловал 15 человек

Лукашенко помиловал 15 человек1
- 13.03.2024, 19:04
- 2,088
Подробности.
Диктатор Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, 9 из которых женщины, а 11 совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора.
Части помилованных назначенное наказание заменено более мягким, а остальным сокращен неотбытый срок наказания.
Соответствующие предложения были внесены Комиссией по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности во исполнение поручения узурпатора.