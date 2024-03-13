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Лукашенко помиловал 15 человек

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  • 13.03.2024, 19:04
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Лукашенко помиловал 15 человек

Подробности.

Диктатор Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, 9 из которых женщины, а 11 совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора.

Части помилованных назначенное наказание заменено более мягким, а остальным сокращен неотбытый срок наказания.

Соответствующие предложения были внесены Комиссией по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности во исполнение поручения узурпатора.

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