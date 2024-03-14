Идут бои в пяти населенных пунктах: добровольцы доложили о ситуации в Белгородской области РФ 14.03.2024, 8:37

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В легионе «Свобода России» анонсировали «сюрпризы».

Боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ происходят в пяти населенных пунктах Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона «Свобода России» приурочен к так называемым «выборам» президента России.

Об этом рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» боец легиона «Свобода России» Алексей Барановский с позывным «Лютик». Он пообещал сюрпризы в день выборов.

По его словам, в эпицентре всех военных действий находится село Теткино на Курщине. Кроме того, огневые столкновения происходят и в других населенных пунктах.

«Ситуация нестабильности распространяется и на соседние села, и не только в Курской области, но и в Белгородской области. Мы говорим о пяти населенных пунктах, где идут бои между добровольцами и войсками Путина», – сказал Барановский.

По его словам, рейд российских добровольческих подразделений приурочен к так называемым очередным «выборам» президента России.

«Это все посвящено так называемым выборам, которые завтра будут проводиться для установления единоличной диктатуры Владимиром Путиным. Мы, как сознательные граждане России, решили выразить свою политическую волю. Средства для голосования у нас с собой, так что завтра в день выборов начнутся сюрпризы», – пообещал он.