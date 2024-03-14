Добровольцы освободили и уже переименовывают населенные пункты в России 1 14.03.2024, 9:32

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Продвижение в глубь Белгородской и Курской областей продолжается.

Военные из добровольческих формирований, состоящих исключительно из граждан России, на танках зашли на территорию РФ, освободили и удерживают города под своим контролем, сообщает ТСН.

Освобождение городков продолжается

Российские добровольцы из легиона «Свобода России», «Сибирского батальона» и РДК освободили два населенных пункта от путинского режима и «второй армии мира» и продолжают их удерживать.

Добровольцы заявили, что тоже решили «пойти на выборы к Путину».

И это конституционное право россиян.

Более того, что в Украине, что в освободительных силах РФ говорят — это только начало.

Названия теперь другие

Часть села Теткино, которое освободили российские добровольцы, сменила название на Титчине, за другую часть села ведутся бои.

Правительственная армия убегает

Кроме того, накануне стало известно, что под контролем освободительных сил — приграничная Лозовая Рудка Белгородской области. К слову, 12 марта, когда добровольцам удалось прорвать границу российской федерации, путинская армия не просто не оборонялась, а начала убегать — не выдержали даже кадыровцы. Россияне записали видео Кадырову и командиру по Белгородщине — обещают «завалить» при новой встрече.

А куда делись овцеебы ? pic.twitter.com/p1jJFiNsvx — НОСТРАДАМУС ТАВРИЧЕСКИЙ 🇺🇦🏴‍☠️🇺🇦 (@NOSTRAD90772201) March 12, 2024

Что уничтожили освободительные силы?

Тем временем добровольцы из легиона «Свобода России» продолжают сообщать хорошие новости. Стало известно, что у оккупантов, кроме уничтоженных БТР, теперь еще и минус пункт управления.

Легион «Свобода России»



Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Всё равно она не на оборону работает, а на нападение. pic.twitter.com/c5S1clkYKV — Ester (@Svitlan94352068) March 13, 2024

Не самые лучшие сутки выдалась и для российской нефтепереработки — в российской Рязани разнесли еще один завод.

На Россию налетели беспилотники

В ночь на 13 марта неизвестные беспилотники появились и в Белгородской, и в Рязанской, и в Брянской, и в Воронежской, и в Курской, и в Ленинградской и Ростовской областях. Хотя невесело было россиянам и в ночь на 12 марта — один неизвестный беспилотник попал в самый современный завод России, аналогичная ситуация сложилась и на заводе в городе Орел.

Что говорят в Минобороны РФ?

Российское Минобороны продолжает отрицать прорыв своих же граждан — добровольцев из освободительных сил они называют украинцами, а в своем телеграме отчитываются, что все ок, «российские силы отбили атаку», а в населенный пункт без каких-либо знаков запустили «военкора».

🇷🇺Военный корреспондент из населенного пункта Нехотеевка Белгородской обл



Утром подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России в приграничной зоне населенного пункта была пресечена попытка вторжения диверсионно-разведывательных ⬇️ https://t.co/jLJrY4EYxl pic.twitter.com/KPX3epAjR3 — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) March 12, 2024

Прорывы признал даже Путин, он прокомментировал атаки и заход на территорию РФ освободительных сил во время интервью Дмитрию Киселеву: «Главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то воспрепятствовать нормальному процессу волеизъявления граждан».

Путин будет все скрывать

Впрочем, главе РФ важно не допустить, чтобы новости об освобождении населенных пунктов РФ разошлись по стране, ведь тогда режим пошатнется, а россияне могут понять, что выбор есть. Но местные жители не слепые и с собственных окон снимают, как на территорию России продвигаются танки освободительных сил.

Россия несет потери

Между тем пропагандистские телеграм-каналы распространяют информацию, что только за один день 4 военнослужащих Росгвардии погибли, еще 4 ранены. Произошло это в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль Росгвардии «Урал» и пушку-гаубицу Д-20.