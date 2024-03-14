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СМИ: Вице-президента «Лукойла» нашли повешенным в рабочем кабинете

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  • 14.03.2024, 12:56
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СМИ: Вице-президента «Лукойла» нашли повешенным в рабочем кабинете

Стали известные новые подробности смерти топ-менеджера нефтегазовой сферы РФ.

Вице-президент российского «Лукойла» Виталий Робертус, о «скоропостижной смерти» которого объявила вчера компания, совершил самоубийство прямо на рабочем месте. Его нашли повешенным в туалете собственного кабинета.

Об этом сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, что в течение дня коллеги заподозрили неладное, поскольку Робертус перестал отвечать на телефонные звонки, продолжая находиться на рабочем месте.

После того как на стук в дверь реакции не последовало, коллега вошел внутрь и обнаружил тело погибшего повешенным в туалете.

Более того, в результате опроса свидетелей выяснилось, что в офисе нефтяной компании последнее время была нервная обстановка, а вице-президент сильно стрессовал.

Вероятно, удары беспилотников по российским НПЗ стали серьезной головной болью для руководства «Лукойла».

«Очередная смерть очередного нефтегазового топа в самом расцвете сил (53 года) продолжает целую череду внезапных смертей российских топов нефтегазовой отрасли. Профессия, мягко говоря, очень опасная, практически как на фронте», - комментирует новости о гибели в долгой череде загадочных смертей российский аналитик Анатолий Несмиян.

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