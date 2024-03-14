ВСУ под Авдеевкой разбомбили российскую колонну бронетехники 1 14.03.2024, 14:56

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Bradley ВСУ и бойцы 47-й бригады «Магура» уничтожили колонну российских бронетранспортеров и штурмовиков на Донетчине. Как пишет dialog.ua, новость обнародовала пресс-служба бригады. Украинские военные разбили колонну в составе трех бронетранспортеров «БТР-80», продвигавшейся на Авдеевском направлении.

«Очередная попытка штурмовать наши позиции «по-серому» провалена. Так выглядит взаимодействие противотанкистов, артиллеристов, роты ударных БпЛА и экипажа «Брэдли», - говорится в сообщении.

На видео, снятом в тепловизионный объектив украинского беспилотника, можно увидеть, как колонну из трех бронемашин уничтожают противотанкисты 47-й ОБМр.

Главной машине колонны все же удается пойти дальше перекрестка с линии огня ПТРК, однако там ее подбивает огнем из автоматической пушки M2 Bradley. Зайдя в корму, БМП расстреляла российский бронетранспортер с пехотой.

Можно заметить, что двигатель бронетранспортера, расположенный в кормовой части, вероятно, поглотил большую часть поражающих элементов: после длинной очереди из 25-мм пушки из машины начали бежать уцелевшие пехотинцы.

Bradley при поддержке артиллеристов и бойцов «Магуры» добил их в лесопосадке у дороги.

В общей сложности, согласно публикации, во время отражения наступления воинам 47-й механизированной бригады удалось ликвидировать 35 российских военнослужащих.

«Это те подразделения, которые, после того как наша 47-я размотала их на молекулы, вышли на восстановление на два месяца и снова вернулись. Согласно документам, которые у них нашли, мобилизованы они были 5 марта 2024 года» , — говорится в публикации.

Это уже не первый подобный эпизод «мясного штурма» россиян. В начале марта 47-я ОМБр с помощью БМП Bradley и FPV-дронов расстреляла российский БТР-82 вместе с десантом.

Вражеский бронетранспортер с пехотой даже не смог добраться до места назначения: по дороге они были уничтожены плотным огнем из пушки.