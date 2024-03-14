«Говорят, с 1 мая закроется еще один переход, мы уже закипаем» 11 14.03.2024, 15:04

11,516

Белорусы в очередях на границе проклинают Лукашенко.

В пятницу, 1 марта, Литва закрыла переходы «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»)

Что сейчас происходит на границе? О чем говорят люди в очередях? Об этом на условиях анонимности сайт Charter97.org поговорил с жителем приграничного поселка Большая Берестовица Егором:

— Закрытие и этих двух переходов плачевно сказалось на нашей Берестовице и всей Гродненской области. По нам ранее и так ударило закрытие нашего пункта пропуска «Бобровники — Берестовица». Тогда-то мы и стали ездить через «Привалку», а сейчас и ее закрыли.

Понимаете, расстояние от нашей Большой Берестовицы до Белостока на машине — где-то 67 км. Это же сущая ерунда! Теперь же нам приходится делать такой крюк и ехать аж через Брест, где на въезд в Польшу каждый день сейчас стоят сотни машин! Теперь дорога до Белостока или Друскининкая может занимать не одни сутки.

Не секрет, что многие гродненцы работают в Литве, Польше или ездят за покупками. Закрытие «Привалки» настоящая трагедия для многих семей. Ведь очень много мужчин работают в том же Белстоке, а семья осталась в Беларуси. Раньше такой человек мог хотя бы раз в месяц поехать к родным. А сейчас? Двое суток туда и двое суток обратно уйдет только на дорогу.

Еще приближается Пасха, многие захотят навестить родных. Представляете, что будет на границе?

На оставшихся двух переходах творится сущий кошмар. В очереди приходится стоять десятки часов, условий нет. А ведь кто-то едет с детьми. Люди нервничают, доходит до ругани и даже драк.

К слову, мы все понимаем, что это личная вина Лукашенко. На само деле терпению поляков и литовцем можно только позавидовать. Из-за этого проклятого Лукашенко страдаем мы — простые белорусы.

Еще и ходят слухи, что с 1 мая Литва собирается закрыть еще один переход «Мядининкай — Каменный Лог». Железный занавес практически опустится. Единственный оставшийся переход с Литвой просто не справится с пропуском желающих.

Не могу представить, что будет, если граница с Литвой закроется окончательно. Мы уже закипаем.