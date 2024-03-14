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Добровольцы призвали российских военных сдаться и переходить на их сторону

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  • 14.03.2024, 15:26
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Добровольцы призвали российских военных сдаться и переходить на их сторону

Есть два возможных варианта.

Российские добровольцы, устроившие прорыв границы 12 марта, обратились к солдатам и офицерам регулярной армии РФ. Добровольцы очертили два возможных варианта для военных.

Об этом сообщает Легион «Свобода России».

«Российские солдаты и офицеры! В российской армии сейчас делать нечего - только умирать. Раньше у вас был непростой выбор пойти и сгинуть в «мясном штурме» или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас все стало гораздо проще. Мы, легионеры, сами пришли к вам. Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками», - говорится в заявлении.

Добровольцы напомнили, что не борются с теми, кто спасается от путинского режима и не убивает невинных.

«Вы можете сдаться в плен, сохранить себе жизнь. А если у вас осталась совесть и воинская честь, то вы можете стать рядом с нами и вместе с нами побороться за светлое будущее для нашей родины», - констатировали в «Легионе».

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