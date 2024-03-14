Одна из «дружественных» стран отказалась от белорусского калия 2 14.03.2024, 15:44

2,770

Детали.

Индия, которую Минск считает одной из «дружественных» стран, отказалась от белорусских калийных удобрений, променяв их на российскую продукцию. Это следует из данных индийской статистики по внешней торговле за прошлый год, пишет zerkalo.io.

В прошлом году Индия импортировала 3,287 млн тонн калийных удобрений на общую сумму более 1,3 млрд долларов. В то же время эта страна не приобретала беларусские калийные удобрения, следует из внешнеторговой статистики Индии. Для сравнения: годом ранее Индия импортировала из нашей страны 383,6 тысячи тонн калийных удобрений (на 61,35% меньше, чем в 2021-м) на сумму 168,5 млн долларов.

Лидером поставок этой продукции в Индию стала Канада, которая заработала на такой торговле почти 479 млн долларов. На втором месте оказалась Россия, откуда индийские компании импортировали калийных удобрений на 346,62 млн долларов. Притом что в 2022 году у этой страны Индия вообще не приобретала такую продукцию.

Из удобрений Индия за весь прошлый году купила у нашей страны только 72 тонны смешанной продукции на сумму меньше 51 тысячи долларов.