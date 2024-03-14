SpaceX совершила третий запуск Starship 14.03.2024, 18:35

Но в конце сообщила о потере корабля.

Компания SpaceX осуществила третий испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. Впрочем, в конце операции корабль, вероятно, распался на части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома Starbase техасской общины Бока-Чика. Корабль прошел почти часовой комплексный летный тест. Впрочем, после его возвращения в атмосферу команда SpaceX потеряла два ключевых элемента связи: со Starlink, а также с TDRSS - Спутниковой системой отслеживания и передачи данных.

«Команда сообщила, что корабль потерян, поэтому сегодня не будет аварийного приземления. Но опять же, просто невероятно видеть, насколько далеко мы продвинулись на этот раз», - сказал Дэн Хуот, менеджер по коммуникациям SpaceX.

Как объясняет (CNN https://edition.cnn.com/2024/03/14/world/starship-launch-spacex-scn/index.html), несмотря на неудачи, главная цель испытательных полетов состоит в сборе важных данных, которые помогли бы инженерам усовершенствовать ракету для ее будущих миссий.

Starship is coasting in space pic.twitter.com/ZFUXMUkufW — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой, которая состоит из космического корабля, а также носителя Super Heavy. Высота системы достигает 120 метров, в связи с чем она является самой высокой ракетой, которую когда-либо строили в мире. Super Heavy, в свою очередь, вдвое мощнее, чем, например, создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

NASA выбрала Starship в качестве посадочного аппарата, который доставит своих астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III, старт которой запланирован на сентябрь 2026 года.