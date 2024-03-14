Цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель 14.03.2024, 19:09

Впервые с ноября 2023 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 14 марта вечером выросла на 1,34%, до $85,16 за баррель. Выше $85 за баррель Brent торгуется впервые более чем за четыре месяца — с 7 ноября 2023 года. Рынок нефти растет второй день подряд, за это время котировки Brent прибавили 3,34%.

Цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась на 1,71%, до $81,08 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказали прогнозы Международного энергетического агентства. Эксперты организации полагают, что мировые рынки нефти в течение 2024 года столкнутся с дефицитом предложения вместо ожидаемого ранее профицита, поскольку ОПЕК+ продолжит сокращение добычи во второй половине года. Так, в начале марта Саудовская Аравия, Россия и еще несколько стран — членов ОПЕК+ заявили о договоренности продлить соглашение о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки до середины 2024 года.

В обзоре, вышедшем 14 марта, МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть на 110 тыс. баррелей, до 1,3 млн баррелей в день, на фоне улучшения прогнозов по США и возросшей потребности в судовом топливе, поскольку суда выбирают более длинные маршруты, чтобы избежать атак хуситов в Красном море.