В 2023 в России рекордно выросло число мужчин-инвалидов 5 14.03.2024, 20:07

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Больше двух миллионов.

В 2023 году в России было зарегистрировано 2,17 млн мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет — это рекордный показатель за восемь лет. Об этом говорят данные Фонда пенсионного и социального страхования, которые проанализировала «Вёрстка».

В 2022 году в России было 1,67 млн мужчин с инвалидностью в этой возрастной категории, таким образом, рост за год составил 30% — 507 тысяч человек. В 2020 году это число составляло 2 млн человек, в 2016 году, когда эти данные были опубликованы впервые, — 1,97 млн.

Кроме того, в 2023 году в России было 290 тысяч мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет. Данные об этой категории за 2022 год Росстат скрыл.

Демографы связали рост числа мужчин с инвалидностью с войной. «Я думаю, что реально военных инвалидов десятки тысяч, если уже не сотни. Если прирост меньше — значит, частично или полностью их скрывают», — сказал об этом демограф Алексей Ракша.

В начале марта разведка Минобороны Великобритании объявила, что после вторжения в Украину Россия потеряла, по оценке ведомства, более 355 тысяч военных убитыми и ранеными. В феврале этого года ежесуточные цифры достигли максимальных значений с начала войны. Так, российская армия теряла в среднем 983 человека убитыми и ранеными в день.

Резкий рост свидетельствует о готовности России вести войну на истощение с привлечением неограниченного количества сил. «Хотя это и дорого с точки зрения человеческих жизней, такая тактика усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта», — констатируют в разведке.